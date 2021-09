Foot - Mercato

Mercato : Dani Alves financièrement contraint de quitter Sao Paulo ?

Publié le 10 septembre 2021 à 23h25 par La rédaction

Le défenseur de Sao Paulo, Dani Alvès n'est plus à disposition de l'entraîneur comme le directeur sportif Carlos Bemonte l'a confié ce vendredi pour des raisons économiques qui n'ont pas pu être réglées avec l'entourage du joueur.