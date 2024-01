Mercato : Une folie de dernière minute à l'OM ? La réponse !

Hugo Chirossel

Alors que le mercato hivernal fermera ses portes dans une dizaine de jours, l’OM a fait du recrutement d’un deuxième latéral gauche sa priorité. En ce sens, les dirigeants marseillais multiplient les pistes, notamment celles menant à Adrien Truffert et Quentin Merlin. Un dossier dans lequel ils n’ont pas l’intention de faire des folies.

Bien qu’Ulisses Garcia soit arrivé en provenance des Young Boys de Berne, l’OM poursuit sa quête d’un latéral gauche. Renan Lodi ayant finalement été cédé à Al-Hilal, Marseille veut s’attacher les services d’un deuxième joueur à ce poste. Cependant, plus le temps passe et plus ce dossier semble se compliquer.

Le FC Nantes ne veut pas lâcher Merlin

Ces derniers jours, l’OM est annoncé sur la piste d’Adrien Truffert et de Quentin Merlin, avec qui un accord aurait été trouvé selon Foot Mercato . Mais d’après les informations de RMC Sport , le FC Nantes ne veut pas se séparer du latéral gauche de 21 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026.

L’OM a un budget de 15M€