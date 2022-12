Mercato : Un transfert XXL est déjà prévu au RC Lens pour 2023

Thibault Morlain

En 2020, le RC Les réalisait un énorme coup en s’offrant les services de Seko Fofana. Arrivé de l’Udinese, l’Ivoirien n’aura pas mis longtemps pour s’imposer comme le patron des Sang et Or. Avec ses performances qui ne passent pas inaperçues, le milieu de terrain a tapé dans l’oeil de nombreux cadors européens. S’il a été question d’un transfert à l’été 2022, Fofana a finalement prolonger avec le RC Lens. Mais voilà que son départ pourrait n’être que partie remise…

Du côté du RC Lens, Franck Haise réalise un excellent travail depuis un peu plus de deux saisons. Il faut dire que l’entraîneur lensois a à sa disposition de très bons joueurs, à commencer par Seko Fofana. A 27 ans, le milieu de terrain ivoirien fait partie des stars de la Ligue 1. Un joueur d’ailleurs très sollicité ces derniers mois. Annoncé notamment dans le viseur du PSG, Fofana a toutefois prolongé avec le RC Lens en août dernier. Le voilà désormais lié jusqu’en 2025 avec les Sang et Or, mais ce contrat n’écarterait pas pour autant l’idée d’un futur transfert du nord de la France.

« On se programme peut-être pour une vente l’été prochain »

Seko Fofana a donc signé un nouveau contrat avec le RC Lens, mais voilà qu’il a visiblement reçu certaines garanties en vue d’un futur transfert. En effet, ancien directeur sportif des Sang et Or, Florent Ghisolfi a pu révéler à propos des coulisses des négociations pour Fofana : « On a énormément discuté avec Seko en lui disant : « Tout ce qu’on va faire, c’est pour que tu fasses encore une saison extraordinaire. Tu nous permets de passer encore un palier si possible et on se programme peut-être pour une vente l’été prochain » ».

« Il va évidemment travailler pour trouver des solutions pour 2023 »