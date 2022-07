Foot - Mercato - PSG

Mercato : Un transfert de Cristiano Ronaldo au PSG ? La réponse tombe

Publié le 14 juillet 2022 à 3h00 par Arthur Montagne

Cet été, Cristiano Ronaldo cherchera à quitter Manchester United et cherche donc à rebondir. Mais il est difficile de trouver un club malgré les rumeurs qui ont circulé concernant un éventuel transfert à Chelsea ou encore l'AS Roma. En tous les cas, une chose est sûre, le PSG n'est pas dans le coup.

Un an après sa signature, Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United. Bien décidé à disputer la Ligue des champions, et déçu de la nouvelle politique des Red Devils , le quintuple Ballon d'Or cherche une porte de sortie. Annoncé du côté de l'AS Roma ou encore de Chelsea, Cristiano Ronaldo aurait même été proposé au PSG selon Le Parisien .

CR7 au PSG, c'est non

Toutefois, comme révélé par le10sport.com, Cristiano Ronaldo n'est pas un sujet du côté du PSG. Le club de la capitale est concentré sur d'autres priorités et malgré l'excellente relation entre Luis Campos et Jorge Mendes, les Parisiens n'ont pas l'intention de se lancer dans ce feuilleton qui ne correspond pas avec leur nouveau projet.

Cristiano Ronaldo qui propose ses services au PSG : C'EST FAUX !❌Démenti du PSG❌Démenti des proches de CR7❌Si Jorge Mendes a fait beaucoup de RDV avec Paris, c'est pour Vitinha et Renato Sanches. Le cas CR7 n'a pas été évoqué(Pour le moment)https://t.co/HWc47VhwRI — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 13, 2022

Le message d'Al-Khelaïfi