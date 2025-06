Mercato : Un transfert à 65M€ annoncé au PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Entamant sa campagne de Coupe du monde des Clubs ce dimanche soir, le PSG pourrait prochainement boucler sa première recrue estivale. En effet, les dirigeants parisiens se rapprocheraient d’un accord avec Bournemouth pour l’Ukrainien Illya Zabarnyi. Le défenseur central de 22 ans, lui, est déterminé à rejoindre les Rouge et Bleu.

Le PSG va devoir réussir son mercato

« On va commencer par une équipe européenne que l'on connaît très bien pour l'avoir affrontée lors de la phase de groupes de la Champions League. Ce sera difficile car elle a beaucoup de qualité. C'est une nouvelle compétition qui, je pense, est l'avenir et peut devenir une référence. On veut gagner les matches et continuer vers la finale », a ainsi confié l’entraîneur espagnol, alors que le PSG affronte l’Atlético de Madrid ce dimanche soir à Pasadena (20h45). En attendant, la continuité du succès parisien va également passer par un mercato estival réussi. Et cela tombe bien, Paris est très proche de boucler un gros coup sur le marché des transferts.