Mercato : Un retour est déjà programmé au PSG

Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Juan Bernat a été prêté à Benfica lors du dernier mercato estival. Alors qu'aucune option d'achat n'a été négociée entre les deux clubs, le latéral gauche espagnol va faire son retour à Paris cet été. D'autant que Benfica n'aurait aucune intention de le conserver la saison prochaine.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a décidé de se séparer de Juan Bernat. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le club de la capitale, le défenseur de 31 ans a migré vers Benfica.

Benfica ne veut pas garder Bernat

Pour emmagasiner du temps de jeu et se relancer, Juan Bernat a été prêté à Benfica. Sachant que le club portugais n'a pas négocié d'option d'achat avec le PSG, le latéral gauche espagnol est supposé faire son retour à Paris à la fin de cette saison. D'autant que Benfica ne souhaiterait en aucun cas le garder.

Bernat va retrouver le PSG cet été