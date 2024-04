Mercato : Un retour de flamme à 50M€ pour le PSG ?

Axel Cornic

Le mercato estival débute dans plusieurs semaines, mais le Paris Saint-Germain est déjà au travail pour dessiner une équipe de très haut niveau la saison prochaine... surtout avec le départ de Kylian Mbappé ! Tous les secteurs semblent être concernés et Luis Campos pourrait bien avoir une seconde chance avec un jeune défenseur central italien, qui lui a échappé l’été dernier.

Modifiée en profondeur par Luis Campos depuis son arrivée en 2022, la défense n’a pas porté entière satisfaction cette saison. C’est notamment avec un Lucas Beraldo, qui semble encore avoir du mal à digérer le grand saut fait du Brésil au PSG. Ainsi, les choses pourraient encore bouger dans les prochains mois...

Scalvini, ce sera 50M€ minimum !

Cela pourrait notamment concerner Giorgio Scalvini, l’une des grandes révélations de la Serie A au poste de défenseur central. TMW rappelle que le PSG est passé à côté d’un transfert l’été dernier, puisque l’Atalanta aurait refusé une offre de 35M€, mais une nouvelle occasion pourrait se présenter cet été. Le prix sera toutefois de 50M€, avec l’Italien qui serait également suivi par la Juventus, l’Inter et le Napoli.

« C'est un garçon qui, en raison de son âge et de sa qualité, attire tous les grands clubs européens »