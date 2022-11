Foot - Mercato - PSG

Mercato : Un proche de Messi déballe tout sur son transfert au PSG

Publié le 12 novembre 2022 à 08h30

Axel Cornic

L’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain lors de l’été 2021 est l’un des plus gros coups de l’histoire du mercato, puisqu’il concerne un joueur légendaire qui a changé de club sans aucune indemnité de transfert. Plusieurs précisions tombent à ce sujet depuis, avec notamment les dernières révélations de Guillem Balague.

Peu de personnes auraient parié qu’un jour Lionel Messi allait jouer au Paris Saint-Germain. Pourtant, l’irréalisable est bien arrivé lors de l’été 2021, lorsqu’un FC Barcelone criblé de dettes n’a pas pu faire signer un nouveau contrat à l’un des plus grands noms de son histoire... qui a finalement décidé de rebondir au PSG.

« Je ne veux plus faire ça. C'est fini »

Dans la biographie ajournée de Lionel Messi, qui distribuée depuis quelques semaines, Guillem Balague est revenu sur cet épisode très important de la carrière de Messi. « Rafa Yuste, le vice-président sportif du club, a contacté Jorge Messi (père et agent) : "Laporta dit que ça n'arrivera pas... qu'il n'est plus intéressé." » peut-on lire dans un extrait de son livre. « Jorge voulait l'entendre de la bouche même de Laporta et l'a donc appelé pour s'entendre dire : "Je ne veux plus faire ça. C'est fini" ».

« Son souhait sans équivoque était de rester »

« La version du club était que Jorge avait déjà discuté avec le PSG et qu'il était en train de resserrer le nœud contractuel autour du cou de Barcelone » peut-on apprendre dans la biographie écrite par Balague, qui en a publié quelques éléments sur Twitter. « C'était faux. Leo a été clair qu'il voulait faire partie d'une équipe compétitive mais ce n'était pas une condition pour rester. Son souhait sans équivoque était de rester ».

Seule véritable mouvement libre en Europe... depuis 2011 ?

L’inévitable est finalement arrivé, puisque Lionel Messi a quitté le FC Barcelone, seul club de sa carrière, pour ensuite ouvrir un tout nouveau chapitre au PSG. D’ailleurs, Balague fait remarquer qu’étant sans contrat et ne pas voulant véritablement discuter d’une prime à la signature, l’arrivée de Messi au PSG peut être considéré comme le véritable mouvement libre entre deux clubs européens depuis l’été 2011.