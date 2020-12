Foot - Mercato

Mercato : Un nouveau club pour Dani Alves ?

Publié le 11 décembre 2020 à 9h10 par La rédaction

Ancien latéral du PSG, Dani Alves évolue à Sao Paulo depuis la saison dernière, mais l'international brésilien pourrait bientôt découvrir le championnat argentin.