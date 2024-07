Mercato : Un joueur signe à l’OM et va faire deux victimes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, l'OM a bouclé son quatrième transfert de l'été en obtenant le prêt avec option d'achat de Pierre-Emile Højbjerg en provenance de Tottenham. Un très joli coup sur le papier compte tenu du fait que le milieu de terrain danois s'est imposé comme une valeur sure en Premier League. Mais son arrivée devrait faire des dégâts en interne, puisqu'il pourrait provoquer les départs de Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia.

Cet été, l'OM se montre très actif pour renforcer son effectif. Dans la foulée de la signature de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria s'active pour boucler plusieurs transferts et a déjà recruté quatre nouveaux joueurs. En effet, Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood et désormais Pierre-Emile Højbjerg ont débarqué cet été à l'OM où le mercato est encore loin d'être terminé.

Højbjerg débarque à l'OM

En effet, lundi soir, par le biais d'un communiqué, l'OM a officialisé la signature de Pierre-Emile Højbjerg qui débarque sous la forme d'un prêt avec option d'achat. « L’OM est heureux d’annoncer la signature de Pierre-Emile Højbjerg en provenance de Tottenham Hotspur FC. Le milieu de terrain âgé de 28 ans s’est engagé sous forme de prêt avec option d'achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale », révèle le communiqué de l'OM. Un joli coup pour le club phocéen.

Veretout et Kondogbia poussés au départ ?

Mais cette arrivée ne sera surement pas sans conséquence. Et pour cause, comme le révèle La Marseillaise, Pierre-Emile Højbjerg sera l'un des cadres de Roberto De Zerbi au milieu de terrain, un secteur de jeu qui a déjà vu débarquer Ismaël Koné en début de mercato. Par conséquent, cela va faire des victimes et selon le média local, Jordan Veretout n'entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi et l'arrivée de l'international danois est un signal fort qui tend à confirmer que l'ancien Nantais ne sera pas conserver. Autre joueur impacté par l'arrivée de Pierre-Emile Højbjerg : Geoffrey Kondogbia. Après une première saison plus que poussive, l'ancien milieu de terrain de l'Atlético de Madrid se retrouve lui aussi rétrogradé dans la hiérarchie des milieux de terrain, d'autant plus avec le retour de Valentin Rongier.