Mercato : Un joueur s’annonce au PSG !

Comme annoncé par le 10Sport.com depuis le mois de mai, Carlos Soler est sur un siège éjectable. Arrivé l'été dernier, le joueur espagnol ne rentre pas dans les plans du PSG et ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante. Mais l'ancien milieu de terrain de Valence n'a pas l'intention d'aller voir ailleurs et se projette avec le club parisien.

Après les arrivées, l'heure des départs approche. Le PSG prévoit de resserrer le groupe de Luis Enrique et de se séparer de plusieurs éléments superflus. Renato Sanches, Hugo Ekitike, Neymar ou encore Marco Verratti sont concernés par cette vague de départs.

Soler poussé vers la sortie

Comme annoncé par le 10Sport.com en mai dernier, Carlos Soler ne sera pas non plus retenu en cas de bonne offre. Mais lors d'un entretien accordé à Marca, le milieu offensif a laissé entendre qu'il ne souhaitait pas quitter le PSG cet été.

Soler veut rester au PSG