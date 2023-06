Mercato : Un joueur met un gros coup de pression au PSG

Alexis Brunet

Luis Campos s'est déjà montré actif afin de renforcer l'effectif du PSG, avec les arrivées attendues de Manuel Ugarte ou encore Marco Asensio, mais le conseiller sportif du club devra aussi s'occuper des éléments qui vont revenir de prêt. Georginio Wijnaldum est l'un d'entre eux. L'ancien milieu de terrain de Liverpool a justement fait passer un message à Paris, il veut jouer.

Encore une fois, l'été sera chaud au PSG. Miné par les échecs de la saison, le club de la capitale va essayer de corriger cela en se montrant actif sur le mercato. Dans ce sens, Luis Campos est déjà proche de signer plusieurs joueurs. Manuel Ugarte se serait engagé jusqu'en 2028, pour la coquette somme de 60M€. Marco Asensio et Milan Skriniar auraient eux aussi rejoint Paris, les deux joueurs étaient libres à l'issue de leur contrat. Le conseiller sportif du PSG ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, mais il doit aussi régler d'autres dossiers en même temps.

Que va faire Paris de Georginio Wijnaldum ?

De nombreux joueurs prêtés vont revenir dans la capitale cet été. C'est le cas pour Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais a peu joué à l'AS Roma en raison d'une blessure. Revenu vers la fin de saison avec le club italien, il ne cherche qu'une chose, jouer le plus possible. C'est selon ce critère, qu'il choisira sa prochaine destination, comme il l'a déclaré au quotidien néerlandais Algemeen Dagblad . « Il y a de l'incertitude et l'incertitude est ennuyeuse, aussi pour ma famille. Nous aimerions plus de clarté. Retourner aux Pays-Bas ? Je fais mes choix au feeling, si je savais que je voulais aller aux Pays-Bas, je ferais certainement ce choix. Mais je ne l'ai pas encore fait. Il faut voir quelles sont les options qui s'offrent à vous pendant la période des transferts. J'aimerais jouer car je n'ai pas beaucoup joué depuis deux ans. »

PSG : Messi lâche sa réponse à Cristiano Ronaldo, c’est validé https://t.co/CbKZLqfQFC pic.twitter.com/Wn1XqeJHX0 — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

Wijnaldum est lié au PSG jusqu'en 2024

Après une très belle période à Liverpool, Wijnaldum a décidé de rejoindre le PSG à l'été 2021, alors que le FC Barcelone lui faisait aussi la cour. Malheureusement pour lui, le Néerlandais n'a pas réussi à s'imposer, et a filé en prêt à l'AS Roma en 2022. Il n'a disputé cette saison que 23 matches toutes compétitions confondues, pour un total de 1094 minutes de jeu.