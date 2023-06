Mercato : Une figure du PSG à l’ASSE, il balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui directeur sportif du Havre, Mathieu Bodmer a, pendant un temps, été annoncé du côté de l'ASSE. Au cœur d'un projet de rachat porté par des fonds nord-américains, le technicien souhaitait miser sur Thiago Motta, qui brille du côté de Bologne. L'ancien joueur du PSG est revenu sur cette opération, qui a finalement capoté.

Depuis avril 2021, l'ASSE est en vente. Au cours de ces deux dernières années, de nombreux projets ont été présentés à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, notamment celui porté par un fonds d'investissement nord-américain, qui souhaitait confier la direction sportif à Mathieu Bodmer. L'ancien joueur du PSG avait commencé à se pencher sur la succession de Claude Puel, alors entraîneur de l'ASSE. Le profil de Thiago Motta, aujourd'hui courtisé par le PSG, avait été surveillé.

Bodmer a tenté le coup Thiago Motta

Invité de l'émission « Le Club des 5 » sur Winamax , l'actuel directeur sportif du Havre est revenu sur la piste Thiago Motta. « Quand je devais aller dans un autre club, mon choix numéro un c'était Thiago Motta. On avait avancé avec Thiago, on a joué ensemble à Paris, on s'entend bien. Les mecs qui étaient censés mettre l'argent m'ont dit : "Mais Thiago, les résultats au Genoa, c'est moyen." » a lâché Bodmer.

Bodmer avait vu juste