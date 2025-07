Mercato - Un joueur de l’OM éjecté : L’énorme coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par l’OM alors qu’il n’a plus qu’une année de contrat et qu’une prolongation semble désormais inenvisageable, Valentin Rongier n’a plus qu’à se trouver un nouveau point de chute. Et le traitement réservé au milieu de terrain par la direction de l’OM n’a pas manqué de provoquer un gros coup de gueule de Daniel Riolo.

Valentin Rongier (30 ans) à l’OM, ça sent la fin ! Le milieu de terrain n’a plus qu’une année de contrat avec le club phocéen, et alors qu’il prolongation ne semble plus du tout à l’ordre du jour, on se dirige donc logiquement vers un transfert de Rongier cet été, étant donné que la direction de l’OM ne souhaite pas répondre à ses demandes salariales. Un manque de considération qui scandalise Daniel Riolo…

« Tu pètes un câble » L’éditorialiste s’est lâché jeudi soir au micro de l’After Foot, sur RMC Sport, quant au traitement du cas Valentin Rongier à l’OM : « Il a tout donné à l’OM. Il porte le brassard, il est irréprochable, fidèle, toujours utile sur le terrain. Et malgré ça, il gagne moins que des joueurs qui viennent d’arriver, qui n’ont rien prouvé ici ou qui passent leur temps à l’infirmerie. Dans un vestiaire, comme dans une entreprise, tu compares. Et là, quand tu vois Bennacer ou Kondogbia mieux payés alors que tu es un cadre depuis des années, tu pètes un câble », estime Riolo.