Mercato : Un joueur de l’OM a déjà acté son départ !

Thomas Bourseau

Il reste deux matchs à jouer pour l’OM avant que le rideau tombe sur sa saison. Deux dernières cartouches pour Jean Onana avant le début du mercato estival. Le milieu de terrain camerounais saurait que son avenir s’écrit loin de l’Olympique de Marseille où il est seulement prêté. L’objectif serait clair : se montrer le plus attrayant possible pour de possibles prétendants.

Jean Onana (24 ans) a effectué son retour en Ligue 1 cet hiver, seulement une moitié de saison après avoir quitté le RC Lens. En effet, son aventure turque au Besiktas a viré au cauchemar, seulement 10 matchs joués avant d’être exclu du club pour « mauvaises performances et d’incompatibilités dans l’équipe » . Relancé à l’OM où il comptabilise 13 rencontres pour un but, le milieu de terrain camerounais ne se ferait cependant pas d’illusion.

Jean Onana n’est pas dupe et sait que son aventure à l’OM va prendre fin

A en croire les informations communiquées par L’Équipe dans ses colonnes du jour, Jean Onana se serait rapidement fait une raison sur son avenir à l’OM. Prêté pendant le mercato d’hiver par le club turc à l’Olympique de Marseille, Onana saurait pertinemment qu’il n’y a pas d’avenir pour lui au sein du club phocéen.

Onana chercherait à se montrer à l’approche du mercato