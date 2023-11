Mercato : Un joueur de Deschamps choisit le PSG, il annonce la couleur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le PSG a accueilli onze nouveaux joueurs dont Randal Kolo Muani, qui apparaît comme la recrue star de ce mercato fort de son transfert à 85M€ bonus compris, de quoi lui mettre une certaine pression sur les épaules alors que ses premières performances sont déjà pointées du doigt. Mais l’international français se montre déterminé.

Après être parti au bras de fer avec l’Eintracht Francfort pour plier bagage, Randal Kolo Muani a obtenu gain de cause à quelques minutes de la fin du mercato estival, s’engageant avec le PSG pour 85M€ bonus compris. De quoi lui mettre une pression supplémentaire sur les épaules, lui qui a inscrit 3 buts au cours de ses 10 premiers matches sous le maillot rouge et bleu. Interrogé par RMC , Randal Kolo Muani est conscient du niveau d’exigence dans la capitale.

« Il y a beaucoup d'exigence donc c’est à nous de se mettre au niveau du club »

« C’est un club mythique pour moi. C’est un club où il y a pas mal de pression, on nous attend beaucoup au tournant. Il y a beaucoup d'exigence donc c’est à nous de relever la barre et de se mettre au niveau du club », confie l’international français, qui savoure encore son arrivée au PSG.

« C’était un rêve de gosse »