Mercato : Un gros transfert est attendu à Barcelone, le PSG est en danger !

Arnaud De Kanel

Une page s'est tournée au FC Barcelone. Il y a un an de cela, Sergio Busquets a quitté son club de toujours pour rallier l'Inter Miami. Insatisfaits des performances d'Oriol Romeu, les dirigeants catalans cherchent à nouveau un successeur à Busquets cet été et ils ciblent deux joueurs qui sont suivis par le PSG.

Avec Xavi et Andres Iniesta, Sergio Busquets a formé l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire avec le maillot du FC Barcelone. Travailleur de l'ombre, le natif de Sabadell a laissé un vide immense depuis son départ pour l'Inter Miami l'été dernier.

Le Barça cherche le successeur de Busquets

Faute de moyens, les Catalans s'étaient tournés sur Oriol Romeu pour tenter de faire oublier Sergio Busquets. Malgré des bons débuts, l'Espagnol est rapidement sorti du onze de Xavi et avec l'arrivée d'Hansi Flick, Deco, le directeur sportif, est déterminé à offrir une sentinelle à son nouvel entraineur comme l'indique Relevo ce samedi. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le PSG...

Kimmich et Onana ciblés