Mercato : Un gros échec du PSG révélé par la presse anglaise

Cet été, le PSG avait pour objectif de recruter un nouveau défenseur central. Ça a été chose faite avec l'achat de Willian Pacho pour 45M€ à Francfort. Le club de la capitale avait cependant d'autres idées, mais c'était sans compter sur Manchester United qui a raflé la mise pour Leny Yoro, mais aussi Matthijs de Ligt.

A 25 ans, Matthijs de Ligt est un nouveau joueur de Manchester United. Après deux saisons au Bayern Munich, où le Néerlandais n'a jamais réellement convaincu, un départ est donc intervenu à l'occasion de ce mercato estival. Après les Pays-Bas, l'Italie et l'Allemagne, De Ligt découvre désormais l'Angleterre où il s'est engagé avec les Red Devils moyennant 50M€.

Le PSG contacte le clan De Ligt

Le mercato estival de Matthijs de Ligt aurait toutefois pu se passer différemment. En effet, The Athletic révèle que le FC Barcelone et le PSG avaient contacté les agents du Néerlandais. Ils avaient alors obtenu comme réponse que Manchester United était favori. Et pour cause... Si De Ligt a choisi Manchester United, c'est notamment pour retrouver Erik ten Hag, l'entraîneur des Red Devils.

De Ligt après Yoro

Le PSG n'a donc rien pu faire face à Manchester United pour Matthijs de Ligt. Cela fait donc un deuxième échec pour le club de la capitale face aux Red Devils lors de ce mercato estival. En effet, à Paris, on était également très intéressé par Leny Yoro, annoncé aussi dans le viseur du Real Madrid. Mais c'est bien Manchester United qui a raflé la mise pour le désormais ex-joueur du LOSC.