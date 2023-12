Mercato : Un crack snobe le PSG, c’est le jackpot

Pierrick Levallet

Du haut de ses 17 ans, Endrick a affolé le mercato il y a quelques mois. Le crack de Palmeiras était notamment dans le viseur du PSG. Mais il a finalement choisi le Real Madrid pour son avenir. Son transfert est prévu pour juillet prochain, lorsqu'il aura 18 ans. En attendant, Endrick enchaîne les contrats de sponsoring.

Il y a quelques mois, le PSG a essayé de s’attacher les services d’un nouveau prodige. Le club de la capitale a en effet tenté sa chance avec Endrick. Sacré champion du Brésil avec Palmeiras, l’attaquant de 17 ans est promis à un bel avenir. Mais ce dernier a opté pour une autre destination pour son avenir puisqu’il devrait débarquer au Real Madrid en juillet prochain, lorsqu’il aura 18 ans. En attendant, Endrick attise l’intérêt de nombreux sponsors.

Endrick signe avec Neosaldina

D’après les informations d’ AS , Endrick vient tout juste de s’engager avec la société brésilienne Neosaldina. Nouvel ambassadeur de l’entreprise, l’attaquant de 17 ans touchera aux alentours de 2,5M€ par an au cours des cinq prochaines années. Au total, Endrick devrait donc percevoir 12,5M€. « Endrick représente bien plus que le sport. Il est l'exemple d'un citoyen qui obtient des résultats supérieurs à la moyenne, qui sait être efficace et responsable, qui vit sa vie avec légèreté et qui a un très bon sens de l'humour. Ce sont des caractéristiques qui sont au cœur de la marque Neosaldina » a d’ailleurs expliqué Carla Dias, directrice du marketing et de la communication chez Cafehyna, l'équipe responsable de toutes les campagnes et activations de Neosaldina.

5 sponsors l'ont recruté depuis qu'il a dit oui au Real Madrid

Ce n’est d’ailleurs pas le premier contrat de sponsoring qu’Endrick signe. Depuis qu’il a donné son accord au Real Madrid, d’autres entreprises se sont attachées les services du crack de Palmeiras. En plus de Neosaldina, Endrick représente également New Balance (chaussures), OdontoCompany (hygiène bucco-dentaire), HBO Max et Rei do Pitacob. Le jeune joueur brésilien touche un véritable jackpot depuis qu’il a repoussé les avances du PSG.