Mercato : Un crack confirme avoir dit non à l'OM et se justifie

A l'été 2021, Amine Adli fait le choix de quitter la France et Toulouse pour rejoindre le Bayer Leverkusen. Un choix payant quand on voit ses performances actuelles en Allemagne. De quoi donner certains regrets à l'OM, intéressé à l'époque par Adli, qui a finalement fait le choix de dire non au club phocéen.

Formé et révélé à Toulouse, Amine Adli fait aujourd'hui parler son talent avec le Bayer Leverkusen. Mais le milieu offensif aurait très bien pu rester en France puisque l'OM était intéressé à l'été 2021. Adli a toutefois préféré s'envoler pour l'Allemagne et pour le média Carré , il a expliqué pourquoi avoir recalé l'OM.

Mercato : Une opération capote à l'OM, un joueur pointé du doigt https://t.co/RjCqeb4RoT pic.twitter.com/pzhiEntMJD — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

« Le projet de l'OM était super intéressant »

« J'ai dit non à l'OM ? Ce n'est pas que j'ai dit, c'est que sur le moment, il y a eu une réflexion et on a opté pour un autre projet, même si le projet de l'OM était super intéressant. C'est qu'après, il fallait faire des choix », a expliqué Amine Adli.

« C'est un choix et la vie est faite de choix »