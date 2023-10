Mercato : Un coup dur provoque une signature au FC Nantes

Thibault Morlain

Sérieusement blessé au début du mois d’août, Alban Lafont a ensuite eu tout le temps de se concentrer sur sa prolongation avec le FC Nantes. Le gardien des Canaris a signé un nouveau contrat jusqu’en 2027 avec son club. Et comme l’a expliqué Lafont, sa prolongation serait d’ailleurs lié à sa blessure du début de saison.

Toujours au FC Nantes malgré certaines rumeurs de départ, Alban Lafont a d’ailleurs prolongé. En septembre dernier, le gardien nantais a paraphé un nouveau contrat le liant alors jusqu’en 2027. En conférence de presse, Lafont a notamment expliqué : « C’était un choix naturel et un coup du destin, aussi. On a eu de bonnes discussions avec la direction et le coach, et ça s’est fait très naturellement ».

Le FC Nantes peut remercier Jürgen Klopp pour ce transfert https://t.co/06Fg8je0LB pic.twitter.com/IGK69HKAOc — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

« Elle m’a fait revoir certaines priorités »

Relancé sur ce « coup du destin », Alban Lafont a confirmé que sa prolongation avait un rapport avec sa blessure, intervenue quelques semaines auparavant. Le gardien du FC Nantes a ainsi expliqué : « Ma blessure a-t-elle provoqué les choses ? Elle m’a fait revoir certaines priorités, elle m’a fait me poser les bonnes questions ».

« Ça m’a permis de prendre un peu plus de recul »