Mercato : Un club de troisième division annonce la signature… de Zinedine Zidane !

Zinédine Zidane a signé à Illueca, petite ville située dans la province de Saragosse. Non il ne s'agit pas du milieu de terrain français, mais bien de Zinedine Zidane Stoica, jeune talent formé au Balsas Picarral. Ça ne s'invente pas, il évoluera aux côtés d'une autre recrue, un certain Ither Ronaldo.

Le nom de Zinédine Zidane a été évoqué dans la presse espagnole ces dernières heures. Mais cette appellation ne fait pas référence au champion du monde 1998, toujours à la recherche d'une équipe après son départ du Real Madrid en mai 2021.

Zinédine Zidane débarque en troisième division

Si le nom de Zidane a été mentionné, c'est pour évoquer le transfert d'un certain Zinedine Zidane Stoica, qui n'a évidemment aucun lien avec le milieu de terrain français, à Illueca. Ce jeune joueur vient tout droit du Balsas Picarral et devrait montrer « sa qualité et à sa rapidité » au groupe.

‼️ FICHAJE ‼️Zinedine Zidane … viene del Balsas de liga nacional donde han hecho una grandísima temporada , sumará su calidad y rapidez en banda 🏃🏽‍♂️💨⚽Tu suerte será la nuestra 🍀#AUPAILLUECA pic.twitter.com/kQvOpuui71 — CF Illueca (@CFIllueca) June 28, 2024

Il va jouer avec Ronaldo

Il y a quelques jours, Illueca, qui évolue en cinquième division a annoncé l'arrivée d'un autre homonyme. Il s'agit, non pas cette fois de Zidane, mais bien de Ronaldo. Ither Ronaldo va découvrir cette petite commune d'Espagne, située dans la région de Saragosse. Quant au vrai Zinédine Zidane, son retour se fait toujours attendre.