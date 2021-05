Foot - Mercato

Mercato : Un club anglais en tête pour cet ancien du PSG !

Publié le 8 mai 2021 à 15h20 par La rédaction

Auteur d'une bonne saison avec le Celtic, Odsonne Edouard voit plusieurs clubs européens frapper à sa porte. Pour le moment, ce serait Leicester City qui mènerait dans les négociations pour l'attaquant de 23 ans.