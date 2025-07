Mercato : Un Brésilien signe à l'OM, un pacte révélé avec Benatia !

En août 2024, l'OM officialisait la prolongation de Luis Henrique. Revenu quelques mois plus tôt d'un prêt à Botafogo, le Brésilien avait convaincu la direction olympienne de lui proposition un nouveau contrat. Une signature sur laquelle Medhi Benatia est revenu. Et le directeur du football à l'OM a révélé que le pacte qui a été à l'origine de cette prolongation de Luis Henrique.

A l'occasion de Sans jamais rien lâcher, Medhi Benatia est revenu sur les coulisses de la prolongation de Luis Henrique à l' OM . Le directeur du football à Marseille a alors raconté concernant le Brésilien : « Luis Henrique c’est une belle histoire. Luis, c’est un joueur que Pablo avait ramené à l’époque, Pablo a toujours cru en lui. Je me souviens, il a toujours cru en lui. Quand moi j’arrive au mois de novembre, Luis doit rentrer du Brésil, du prêt à Botafogo. Je demande à Pablo ce qu’on fait avec Luis, il me dit : « Medhi, j’ai toujours aimé ce joueur ». Je fais venir Luis et ses agents dans mon bureau et moi je lui dis : « Ecoute, on peut faire un pacte toi et moi ? J’ai envie de te regarder car je ne t’ai pas vu. Je suis qui tu es, mais j’ai envie de voir aujourd’hui ce que tu peux me donner » ».

« On se regarde avec Pablo et on dit qu’on ne peut pas le laisser partir »

« Il me répond : « Ok, pas de problème, si je dois jouer 15 minutes, 20 minutes, je suis à disposition ». Et là il commence à faire des petites rentrées et il est titulaire contre Monaco à domicile où il fait un match d’anthologie. A la fin du match, on se regarde avec Pablo et on dit qu’on ne peut pas le laisser partir. Donc on lui offre un nouveau contrat, on prolonge, on augmente les années », a poursuivi Medhi Benatia.