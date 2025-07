Mercato : L'offre annoncée à l'étranger pour séduire le PSG !

Pour boucler le transfert de Randal Kolo Muani au plus vite, la Juventus aurait décidé de passer à la vitesse supérieure. En effet, les Bianconeri compteraient augmenter leur offre pour faire plier la direction du PSG. L'objectif de la Vieille Dame étant de conclure l'affaire d'ici la fin de cette semaine.

PSG - Kolo Muani : La Juventus veut conclure cette semaine

Selon les informations d'Il Corriere dello Sport, la Juventus serait déterminée à boucler le retour de Randal Kolo Muani le plus tôt possible. Ayant pour objectif de conclure l'affaire cette semaine, la Vieille Dame compterait formuler une nouvelle offre au PSG. Pour faire plier l'écurie rouge et bleu, la Juve aurait prévu de proposer plus pour le prêt payant de Randal Kolo Muani. Le club de la capitale étant prêt à négocier ce type de formule, mais avec une option d'achat obligatoire. Conscients que les prétendants anglais - à savoir Chelsea, Newcastle et Manchester United - ont des arguments financiers XXL, les Bianconeri aimeraient boucler ce dossier au plus vite, en profitant de la position de Randal Kolo Muani. N'ayant d'yeux que pour la Juventus, le Français écarte toutes les autres pistes pour le moment. Alors que les négociations entre le PSG et la Juve se sont poursuivies le week-end dernier, elles devraient s'intensifier à partir de ce lundi. De nouvelles discussions étant au programme. Affaire à suivre...