Mercato : Un ancien du PSG de retour en Ligue 1 ?

Publié le 17 mai 2022 à 14h49 par La rédaction mis à jour le 17 mai 2022 à 15h15

En fin de contrat avec le Borussia Dortmund, Dan-Axel Zagadou, passé par le PSG, n’est pas du tout fermé à l’idée de faire son grand retour en Ligue 1.