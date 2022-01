Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato - Officiel : Un ancien de l’OL file à Bordeaux !

Publié le 28 janvier 2022 à 16h49 par La rédaction mis à jour le 28 janvier 2022 à 16h50

Alors qu’il vient de rompre son contrat avec l’Olympique Lyonnais, Marcelo s’est engagé pour les six prochains mois avec Bordeaux.

Libre après la rupture de son contrat avec l’OL, Marcelo a déjà trouvé son prochain club. Les Girondins de Bordeaux ont officialisé ce vendredi l’arrivée du défenseur brésilien de 34 ans pour les six prochains mois. « Marcelo est un joueur connu de tous, pour ses qualités footballistiques mais aussi pour son caractère et son leadership. Dans les conversations que nous avons eues, j'ai vu quelqu'un de très motivé et désireux de porter le maillot des Girondins de Bordeaux. Il connaît bien la Ligue 1 et apportera rigueur, expérience et leadership sur et en dehors du terrain. Nous sommes ravis que Marcelo nous ait rejoint », s’est réjoui Admar Lopes, directeur sportif de Bordeaux.