Mercato : Tudor, Zidane… La Juventus a tranché

Vu le début de saison en demi-teinte de la Juventus, l’avenir de Massimiliano Allegri est remis en question. Annoncés dans le viseur de la Vieille Dame, Zinedine Zidane et Igor Tudor, le coach de l’OM, ne devraient pas débarquer prochainement puisque Maurizio Arrivabene a confirmé qu’Allegri ne serait pas viré.

Début de saison remuant du côté de la Juventus. Même si la Vieille Dame avance plutôt bien en championnat, les deux défaites en Ligue des Champions en autant de matchs font tâche dans le bilan de Massimiliano Allegri. Déjà sur la sellette, le technicien italien a la pression, surtout que la Juventus ne manque pas d’idées.

Pour succéder à Allegri, la Juve a deux idées en tête : Zinedine Zidane et Igor Tudor. Même s’il attend l’équipe de France, Zidane pourrait être sensible à l’intérêt de la Juventus, son ancien club. Idem pour Tudor, le coach de l’OM, qui pourrait être tenté de revenir là où sa carrière de joueur a pris un nouveau tournant.

Juventus CEO Arrivabene: “It would be completely crazy to sack Allegri right now. Allegri has a project here at Juventus to be developed in the next four years”. ⚪️⚫️ #Juventus“We have a long term project here, I’m involved too as a CEO”. pic.twitter.com/KZeSlAq7Te