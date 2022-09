Foot - Mercato - PSG

PSG : Avec Lewandowski, c’était perdu d’avance pour Luis Campos

Publié le 18 septembre 2022 à 16h30 par Thibault Morlain

Luis Campos l’a reconnu, il n’est pas satisfait du mercato du PSG réalisé cet été. Malgré les nombreuses recrues arrivées au sein de l’effectif de Christophe Galtier, certains échecs restent en travers de la gorge du Portugais. C’est notamment le cas avec Milan Skriniar, défenseur central de l’Inter Milan, mais aussi avec Robert Lewandowski, qui a finalement opté pour le FC Barcelone. Toutefois, le PSG avait visiblement aucune chance…

Cet été, le PSG a donc lancé un nouveau projet avec comme chef d’orchestre un certain Luis Campos. Le Portugais s’est vu confier les commandes du sportif et c’est donc lui qui était en charge du recrutement cet été. Campos n’a d’ailleurs pas mis longtemps avant de réaliser ses premiers coups, mais tout n’a pas été tout rose pour lui. Alors que l’échec avec Milan Skriniar a fait énormément parler, à Paris, on rêvait également d’un certain Robert Lewandowski.

Le PSG rêvait d’un duo Lewandowski-Mbappé

Après avoir tout connu au Bayern Munich, Robert Lewandowski souhaitait découvrir autre chose. Alors qu’il avait encore un an de contrat, le Polonais avait réclamé son départ. Une opportunité dont Luis Campos voulait profiter au PSG. Comme l’a expliqué le Journal Du Dimanche , le plan était de recruter Lewandowski afin de l’associer avec Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque dans un 4-4-2.

Priorité à Barcelone