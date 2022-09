Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos préparait une énorme opération avec Zahavi

Publié le 18 septembre 2022 à 10h30 par Thibault Morlain

Suite à la révolution du PSG en interne, le mercato estival a été mouvementé au sein du club de la capitale. Que ce soit dans le sens des arrivées que des départs, cela a énormément bougé. Pour autant, Luis Campos n’a pas pu réaliser tous ses plans. D’ailleurs, le conseiller sportif du PSG avait un incroyable projet avec Pini Zahavi.

Malgré 6 recrues bouclées lors du dernier mercato estival, le PSG reste sur sa faim. En effet, Luis Campos voyait plus grand pour le recrutement du club de la capitale. D’ailleurs, dernièrement, le Portugais n’avait pas caché sa frustration au moment de faire le bilan du mercato du PSG. « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection », avait expliqué Campos pour RMC .

Se séparer de Neymar…

Différents échecs restent ainsi en travers de la gorge de Luis Campos. D’ailleurs, le conseiller sportif du PSG pensait visiblement à une énorme opération lors du dernier mercato estival. Et c’est avec Pini Zahavi qu’il souhaitait réaliser ce projet. Tout d’abord, comme l’explique le JDD , la première étape consistait à se séparer de Neymar. Alors que le Brésilien, conseillé par Zahavi, n’était plus vraiment désiré au PSG cet été, le plan était donc de s’en débarrasser.

… et recruter Lewandowski

En parallèle, Luis Campos voulait faire venir Robert Lewandowski, lui aussi géré par Pini Zahavi. Le Polonais était la priorité du conseiller sportif du PSG et la porte était ouverte étant donné qu’il souhaitait quitter le Bayern Munich. L’idée était alors d’associer Lewandowski avec Kylian Mbappé dans un 4-4-2 au PSG. Problème, le natif de Varsovie n’avait pas prévu de poser ses valises en France, n’ayant d’yeux que pour le FC Barcelone.