Mercato : «Traumatisé», un joueur de l’OM retourne sa veste

Suite au départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM peut toujours compter sur Faris Moumbagna pour occuper la pointe de son attaque. Alors que le Camerounais semble avoir tapé dans l’oeil de Roberto De Zerbi, ces dernières semaines, des questions s’étaient posées sur l’avenir de celui qui avait rejoint Marseille en janvier dernier. En effet, suite à l’agression à main armée de Moumbagna, un départ était évoqué. La situation aurait aujourd’hui bien changé.

En janvier dernier, tandis que Vitinha était prêté par l’OM au Genoa, le club phocéen décidait de lâcher 8M€ pour s’offrir les services de Faris Moumbagna. Le Camerounais a alors rejoint le club phocéen, où il n’a pas forcément convaincu à la suite de son arrivée. Et pour ne rien arranger, Moumbagna a échappé à une véritable catastrophe. En effet, au retour d’un match au Havre, le buteur de l’OM a été victime d’une tentative de car-jacking, durant laquelle des armes à feu avaient été utilisées.

« Le garçon est traumatisé »

Si physiquement, Faris Moumbagna a échappé au drame, on ne peut pas en dire autant de l’aspect mental. En effet, le buteur de l’OM aurait été atteint par cet événement. « Le garçon est traumatisé », fait savoir un membre du vestiaire olympien à La Provence. Suite à cela, son avenir à l’OM aurait même été remis en question. Quelques mois seulement après son arrivée à Marseille, Faris Moumbagna se serait alors posé des questions à propos d’un possible transfert.

« Il veut rester »

Partira ? Ne partira pas ? Le choix de Faris Moumbagna serait désormais fait. Et finalement, voilà que le joueur de Roberto De Zerbi serait désormais enclin à rester du côté de l’OM. Pour le quotidien régional, un proche de Moumbagna a ainsi fait savoir : « Il se sent bien et profite à fond de cet instant. C’est une chance (d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi). Aujourd’hui, il n’y a aucun doute. Il veut rester ».