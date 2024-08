Mercato : Transfert de l’été, l’OM annonce des «sacrifices énormes»

Axel Cornic

Avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang vers l’Arabie Saoudite, une place s’est libérée à la pointe de l’attaque et l’Olympique de Marseille a décidé d’y remédier en misant sur Elye Wahi. Arrivé en provenance du RC Lens pour un total de 31M€, l’international français espoirs devrait vraisemblablement devenir le nouveau buteur de Roberto De Zerbi.

Les recrues se suivent à Marseille en ce mercato estival et ce mercredi, ce ne sont pas moins de quatre nouveaux visages qui ont été présentés. Mais tous les yeux étaient tournés vers Elye Wahi, le nouveau numéro 9 de l’OM qui aura la lourde tâche de faire oublier Pierre-Emerick Aubameyang et ses 30 buts toutes compétitions confondues de la saison dernière.

Mercato : Un an et demi après, l’OM relance un transfert à 15M€ https://t.co/Y3dsbJn9jB pic.twitter.com/T5dlM5tc0m — le10sport (@le10sport) August 14, 2024

« Il a choisi l'OM parce qu'il voulait seulement l'OM »

Présent aux côtés des nouvelles recrues, Fabrizio Ravanelli a tout particulièrement tenu à se féliciter de l’arrivée de Wahi, qui semble avoir fait des efforts financiers pour rejoindre l’OM. « Il a choisi l'OM parce qu'il voulait seulement l'OM, il a fait des sacrifices économiques énormes pour venir et ça c'est vraiment important pour nous » a révélé le conseiller institutionnel et sportif du club phocéen.

A peine arrivé, Wahi doit déjà éteindre une polémique

A noter que ce transfert a fait l’objet d’une petite polémique ces derniers jours, notamment à cause d’une vieille vidéo qui a refait surface. On y voit Elye Wahi répondre à des questions de France Bleu Hérault, assurant notamment qu’il ne porterait jamais le maillot de l’OM. Interrogé sur ce sujet en conférence de presse, il a tenu à rapidement calmer les choses. « Je sais que ce que j'ai dit quand j'étais à Montpellier c'était il y a des années et j'étais jeune. Aujourd'hui je pense que j'ai mûri et je suis très content d'être en face de vous » a expliqué le nouvel attaquant marseillais, qui pourrait faire ses débuts dès ce samedi, face au Stade Brestois.