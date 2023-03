Mercato : Tout est déjà fixé pour cette star de l’OM

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier, Alexis Sanchez est ce que l’on appelle la recrue parfaite pour l’Olympique de Marseille. Le Chilien n’a en effet pas mis longtemps à se faire à sa nouvelle vie et réalise des prestations plus qu’abouties, puisqu’il est tout simplement le meilleur joueur de l’OM ! Mais Igor Tudor pourrait bien le perdre dans seulement quelques mois...

En dépit des échecs en Ligue des Champions et en Coupe de France, la saison de l’OM a montré quelques des choses encourageants, comme avec Alexis Sanchez. L’attaquant est partout sur le terrain et son profil semble coller à la perfection avec le football prôné par Igor Tudor.

Sanchez pas encore convaincu

Son avenir est toutefois loin d’être décidé ! Son contrat se termine en effet en juin prochain et s’il existe une année supplémentaire en option, elle n’a pas encore été levée pour le moment. D’ailleurs, Sanchez avait fait une sortie assez remarquée récemment en conférence de presse, réclamant des garanties aux dirigeants pour la saison prochaine.

Un bilan sera fait avec l’OM en fin de saison