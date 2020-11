Foot - Mercato - Tottenham

Mercato : Tottenham veut verrouiller Heung-Min Son !

Publié le 11 novembre 2020 à 22h20 par La rédaction

Devenu un des atouts majeurs de l’attaque de Tottenham, Heung-Min Son est lié avec son club jusqu’en 2023. Néanmoins, le Sud-Coréen aurait ouvert les négociations pour prolonger son bail.