Foot - Mercato - Tottenham

Mercato - Tottenham : La surprenante annonce de Kane sur le départ de Mourinho

Publié le 23 avril 2021 à 19h40 par La rédaction

Très proche de José Mourinho, Harry Kane s’est dit surpris de l’annonce de son limogeage pour lequel la star de Tottenham n’a été mise au parfum que quelques minutes avant l’officialisation du départ du Special One.