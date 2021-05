Foot - Mercato - Tottenham

Mercato - Tottenham : César, armée… Cette punchline du clan Bale sur Mourinho !

Publié le 11 mai 2021 à 11h20 par La rédaction

Agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett a profité d’une interview pour SNTV afin de subtilement tacler José Mourinho qui dirigé son client à Tottenham jusqu’à peu.