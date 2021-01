Foot - Mercato - Tottenham

Mercato - Tottenham : Mourinho en passe de prolonger deux de ses cadres ?

Publié le 7 janvier 2021 à 10h12 par La rédaction

Alors que le dossier Harry Kane, sous contrat jusqu'en 2024, n'est plus une priorité, Mourinho et Tottenham s'affairent pour prolonger deux autres cadres, des discussions ayant été lancées.