Mercato : Plus qu'une question d'heures pour le retour en Europe de Thierry Henry ?

Publié le 19 février 2021 à 18h55 par La rédaction

Dans le viseur de Bournemouth en quête d’un successeur à Jason Tindall, Thierry Henry pourrait quitter Montréal dans très prochainement selon les dernières informations relatives à ce sujet. Explications.