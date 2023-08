Mercato : Thierry Henry reçoit une réponse pour son retour

Thibault Morlain

Ces derniers jours, Thierry Henry s'est retrouvé au coeur des rumeurs, se voyant annoncé comme le favori pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Verra-t-on le champion du monde 98 a la tête des Bleuets ? La question a été posée à Philippe Diallo et le président de la FFF a fait le point.

Suite au raté de l'Euro, Sylvain Ripoll a dû quitter ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Un poste aujourd'hui vacant, mais il faut trouver un remplaçant, surtout à un an des Jeux Olympiques. Qui prendra alors en charge les Bleuets ? De nombreux noms circulent dans les médias à l'instar de Jocelyn Gourvennec, Julien Stéphan ou encore Sabri Lamouchi, mais dernièrement, le favori semblait se nommer Thierry Henry.

« La décision devrait intervenir dans les prochains jours »

Après des expériences comme entraîneur de Monaco et de Montréal ainsi que comme adjoint de la Belgique, Thierry Henry pourrait retrouver un poste de numéro 1 à la tête de l'équipe de France Espoirs. Un premier rôle que le champion du monde 1998 recherche et c'est ce qui l'aurait d'ailleurs amené à refuser le PSG et la proposition de Julian Nagelsmann qui le voulait en adjoint. Pour L'Equipe , Philippe Diallo a d'ailleurs été interrogé sur la piste Henry. Le président de la FFF a confié : « Je répondrai en partie seulement. Ce dossier je le suis et je le suivais déjà en Australie de très près. La décision devrait intervenir dans les prochains jours ».

« C'est un poste important »