Mercato - Thiago Motta aurait trouvé un nouveau club !

Publié le 4 juillet 2021 à 17h05 par La rédaction

Après un court passage raté sur le banc du Genoa, Thiago Motta est en passe de retrouver un nouveau club. En effet, l'ancien milieu du PSG devrait devenir l'entraîneur du Spezia Calcio