Mercato : Tetê s’enflamme totalement pour ses débuts avec l’OL !

Publié le 3 avril 2022 à 23h52 par La rédaction

Pour ses débuts avec l’OL, Tetê a marqué les esprits en inscrivant le but victorieux dès son 2ème ballon. Interrogé sur ses premiers pas avec son nouveau club, le Brésilien n’a pas hésité à se montrer ambitieux.