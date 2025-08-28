Mercato terminé au PSG : «Ça me met en panique», Daniel Riolo réclame un transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret depuis l'ouverture du mercato, le PSG n'a pas réellement renforcé son effectif, ce qui inquiète grandement Daniel Riolo qui craint une grave blessure à Paris d'un joueur majeur. Une blessure qui serait difficile à compenser avec l'effectif actuel qui demande donc à être renforcé.

Depuis l'ouverture du mercato estival, le PSG n'a recruté que trois nouveaux joueurs à savoir Renato Marin, Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier. Un recrutement qui ne rassure pas du tout Daniel Riolo qui se demande comment fera Luis Enrique en cas de blessure importante.

Riolo s'inquiète du manque de recrue au PSG « Le seul truc qui peut m'inquiéter, voire me mettre en panique parce que ça arrive dans d'autres clubs, c'est que le PSG a été épargné par les blessures. Tant mieux si la cellule médicale fonctionne, mais si en janvier on me dit "Dembélé va se blesser" et début février "Vitinha va se blesser", là c'est n'importe quel club qui traverserait un moment de crise si tu perds un joueur important. Le seul doute est là, je n'ai pas de doute sur la faim des mecs », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.