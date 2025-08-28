Mercato terminé au PSG : «Ça me met en panique», Daniel Riolo réclame un transfert !

Très discret depuis l'ouverture du mercato, le PSG n'a pas réellement renforcé son effectif, ce qui inquiète grandement Daniel Riolo qui craint une grave blessure à Paris d'un joueur majeur. Une blessure qui serait difficile à compenser avec l'effectif actuel qui demande donc à être renforcé.
Depuis l'ouverture du mercato estival, le PSG n'a recruté que trois nouveaux joueurs à savoir Renato Marin, Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier. Un recrutement qui ne rassure pas du tout Daniel Riolo qui se demande comment fera Luis Enrique en cas de blessure importante.
Riolo s'inquiète du manque de recrue au PSG
« Le seul truc qui peut m'inquiéter, voire me mettre en panique parce que ça arrive dans d'autres clubs, c'est que le PSG a été épargné par les blessures. Tant mieux si la cellule médicale fonctionne, mais si en janvier on me dit "Dembélé va se blesser" et début février "Vitinha va se blesser", là c'est n'importe quel club qui traverserait un moment de crise si tu perds un joueur important. Le seul doute est là, je n'ai pas de doute sur la faim des mecs », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.
«Le PSG a été épargné par les blessures»
« La seule question qu'il faut poser, elle est à l'entraîneur : est-ce qu'il sent oui ou non que l'envie et la faim de son équipe sont les mêmes ? S'il sent que mentalement les mecs sont toujours frais et qu'ils ont toujours cette envie, je ne vois pas de problème. Là où je peux voir un problème, c'est dans le trio au milieu de terrain. S'il y en a un qui se blesse, qui vient pour remplacer et sera au même niveau ? Je n'y crois pas pour Zaïre-Emery. N'oublions pas quelque chose, c'est que cette équipe dans sa forme actuelle, elle n'a qu'une existence brève. Elle n'existe que depuis janvier 2025. Des joueurs ont été totalement transformés. Le Dembélé du mois de septembre et le Dembélé du mois de mars, c'est le jour et la nuit. Nuno Mendes, c'est le jour et la nuit. Le Fabian Ruiz que tout le monde critiquait parce que ce n'était pas le joueur de l'Espagne, entre octobre et mars, ce n'est pas le même. Donc ce que le PSG est devenu après le match contre Manchester City, on est dans cette continuité (...) Donc cette équipe existe depuis janvier, il n'y a pas de raison qu'elle soit usée », ajoute Daniel Riolo.