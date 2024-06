Mercato : Surprise, un joueur du PSG est annoncé dans un autre club

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté durant l'hiver, Gabriel Moscardo a été prêté dans la foulée à son club du Corinthians où il a récemment retrouvé les terrains après une grosse blessure au pied. Et alors qu'il doit retrouver le PSG cet été, Antonio Oliveira, le coach brésilien a ouvert la porte à un nouveau prêt du milieu de terrain du 18 ans.

Durant le mercato d'hiver, le PSG avait décidé de miser sur deux jeunes brésiliens. Lucas Beraldo a ainsi été recruté en provenance de Sao Paulo et s'est installé au sein de l'effectif de Luis Enrique tandis que Gabriel Moscardo espérait en faire autant. Blessé, le milieu de terrain de 18 ans a finalement été prêté à son club du Corinthians jusqu'à la fin de la saison et doit donc revenir à Paris cet été afin de démarrer la préparation estivale.

«Il peut même éventuellement rester et devenir un renfort»

Cependant, en conférence de presse, Antonio Oliveira, le coach du Corinthians a ouvert la porte au fait que Gabriel Moscardo reste au-delà de son prêt : « Les gens disent : "Ah, mais Moscardo va partir". Mais moi, je ne sais pas s'il va partir, il peut même éventuellement rester et devenir un renfort. C'est dans cette optique qu'il a été aligné (pour le match), c'est quelque chose qui faisait déjà partie de la planification et du plan de jeu que nous avons structuré pour lui ».

Vers un nouveau prêt pour Gabriel Moscardo ?

Titulaire pour la première fois depuis six mois, Gabriel Moscardo a livré une prestation décevant contre Sao Paulo (2-2). Il faut dire que le milieu de terrain de 18 ans revient d'une longue blessure au pied qui a retardé son arrivée au PSG. Par conséquent, l'option d'un nouveau prêt au Corinthians pourrait se confirmer. Ainsi, Gabriel Moscardo resterait six mois de plus dans son club avant de débarquer l'hiver prochain à Paris. C'est en tout cas ce que laisse penser les propos d'Antonio Oliveira.