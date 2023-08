Mercato : Surprise, l’ASSE fonce sur un ancien de l’OM

Benjamin Labrousse

Alors que l'ASSE ambitionne de remonter rapidement au sein de l'élite du football français, les Verts poursuivent leur mercato estival ambitieux. Mais le club du Forez pourrait également connaître une lourde perte avec la vente pressentie de Niels Nkounkou vers l'Eintracht Francfort. Ainsi, Saint-Etienne espère remplacer son piston gauche et penserait à un ancien crack de Ligue 1 passé par l'OM.

Rien ne va plus à l'ASSE. Alors que le club stéphanois avait frappé un grand coup au mois de mai en s'attachant définitivement les services du jeune Niels Nkounkou, ce dernier serait désormais en partance vers l'Eintracht Francfort. Dans un entretien accordé à l'Equipe , le latéral gauche a d'ailleurs sèchement exprimé ses envies de départ, quitte à partir au clash avec la direction des Verts .

Coup de théâtre, un transfert échappe à l’ASSE https://t.co/XBJR1zARsq pic.twitter.com/9O7Xj2ekVQ — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Niels Nkounkou sur le départ

« Ils savent très bien ce que je pense. Je l'ai déjà dit à la dernière journée de Championnat et de nombreuses fois depuis. J'ai l'ambition de jouer en Première Division, je pense que c'est normal pour tout joueur de le vouloir (...) S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Je ne me lasserai pas. Maintenant, garder un joueur contre son gré, je crois que ce n'est pas la bonne solution. J'espère sincèrement que la situation se débloque vite parce que je me prends la tête tous les jours avec cette histoire plutôt que de me concentrer sur mon football » , déclarait ainsi Niels Nkounkou auprès du quotidien sportif.

L'ASSE apprécie Georges-Kévin Nkoudou