Foot - Mercato - Montpellier

Mercato : Suarez, Coutinho… L’énorme sortie de Sakho sur l’avenir de Savanier !

Publié le 22 octobre 2021 à 23h05 par B.C.

Arrivé à Montpellier cet été, Mamadou Sakho se montre déjà sous le charme de Téji Savanier, qui pourrait jouer selon lui dans un grand club européen.