Mercato : L'AC Milan accélère pour Simakan !

Publié le 21 décembre 2020 à 19h05 par La rédaction

Proche d'un départ vers l'AC Milan cet été, Mohamed Simakan attise les convoitises malgré la saison difficile de Strasbourg. Comme révélé par le 10 Sport, le club lombard est toujours intéressé par le jeune défenseur français, et pourrait bientôt revenir à la charge.