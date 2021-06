Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Un indésirable de Simeone pour remplacer Nzonzi ?

Publié le 19 juin 2021 à 14h50 par La rédaction

N'étant pas sûr de pouvoir conserver Steven Nzonzi la saison prochaine, le Stade Rennais se serait mis sur la piste d'Hector Herrera pour assurer la succession de l'international tricolore au milieu de terrain.