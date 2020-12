Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Grenier ouvre la porte à un départ dès cet hiver !

Publié le 29 décembre 2020 à 22h12 par La rédaction

S'il a retrouvé du temps de jeu du côté du Stade Rennais ces dernières semaines, Clément Grenier serait toujours en plein doute quant à son avenir, alors qu'il arrive en fin de contrat avec le club breton.