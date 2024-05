Mercato : «S’il a envie de revenir à Paris…», une porte s’ouvre pour Mbappé

Thibault Morlain

En 2017, Kylian Mbappé s’engageait avec le PSG, débarquant en provenance de Monaco. 7 ans plus tard, l’international français s’apprête à faire ses valises. A compter de la saison prochain et pour plusieurs saisons certainement, Mbappé jouera au Real Madrid. Mais voilà qu’il a déjà été interpellé pour revenir à Paris à l’avenir…

Sauf grande surprise, l’avenir de Kylian Mbappé s’écrit du côté du Real Madrid. A 25 ans, l’attaquant français va poursuivre sa carrière en Espagne. Avant de revenir en France d’ici quelques années ? Mbappé pourrait notamment avoir la possibilité de retrouver Paris et la région parisienne grâce à… Pierre Gasly.



PSG : Mbappé s’est tiré une balle dans le pied https://t.co/atj0zGLzvs pic.twitter.com/u3iq5zzXyB — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

« Je veux construire un projet qui tient la route »

Désormais actionnaire du FC Versailles, Pierre Gasly a de grandes ambitions pour le club de National. « C’est un projet dans lequel je suis investi dans le long terme. Ce n’est pas quelque chose que je veux précipité ou faire rapidement. Je veux construire un projet qui tient la route et créer une belle équipe, avec de belles valeurs et essayer d’aller au plus haut niveau », a expliqué le pilote Alpine pour Konbini .

« Kylian pour l’instant il n’a signé avec personne… »