«Si ce n’était pas l’OM»... Il fait un grand retour et s'explique

Alexis Brunet

Huit ans après son départ de l'OM, André Ayew est de retour en Ligue 1. Le Ghanéen s'est engagé avec Le Havre et a été présenté samedi soir à son nouveau public. Le milieu offensif s'est expliqué sur son choix, et son envie de retrouver la France. L'occasion encore une fois pour lui de témoigner son amour envers Marseille.

En 2015, après huit années à l'OM, André Ayew faisait le choix de quitter la France, pour signer en Angleterre, à Swansea. Le Ghanéen quittait le club phocéen avec plus de 200 matches disputés, et 60 buts marqués. Il avait aussi remporté deux Coupe de la Ligue, ainsi que deux Trophée des champions avec Marseille.

André Ayew est de retour en Ligue 1

Huit ans plus tard, André Ayew va prochainement retrouver l'OM, mais dans la peau d'un adversaire. En effet, le Ghanéen s'est engagé avec Le Havre. Il a été présenté samedi soir à son public, avant le match face à l'AS Monaco. L'ancien marseillais fait donc son retour en Ligue 1, après des expériences en Angleterre, en Turquie, et au Qatar.

«Si ce n’était pas l’OM»